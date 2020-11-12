Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika

Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

12.11.2020 22:05

Avrupa Şampiyonası play-off finalinde Gürcistan'ı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez turnuvaya kaltılmaya hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası play-off finalinde Gürcistan ile Kuzey Makedonya, karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya maçı 1-0 kazanarak şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

Karşılaşmada Kuzey Makedonya'nın golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev'den geldi. Kuzey Makedonya'da Eljif Elmas karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılmayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek. Ülke 1991 yılından sonra Yugoslavya'dan ayrıldı.

C GRUBUNA DÜŞTÜLER

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.

Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

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Son Dakika Spor Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika Spor


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