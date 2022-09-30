Gürcistan: Ülkeye giriş yapan Rusların sayısı azalmaya başladı

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Rusya'da 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edilmesini takip eden haftada Gürcistan'a giriş yapan Rusların sayısının artık azalmaya başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 28-29 Eylül'de 9 bin 642 Rusya vatandaşının Gürcistan'a geldiği ve bunlardan 5 bin 448'inin ülkeden ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, "29 Eylül saat 10.00 ile 30 Eylül saat 10.00 arası Rusya Federasyonu'nun 6 bin 109 vatandaşı tüm sınır kapılarından Gürcistan sınırından geçti, 5 bin 186'sı Gürcistan'dan ayrıldı" bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Rusya-Gürcistan arasındaki Kazbegi Sınır Kapısı'ndaki kargo taşımacılığın da normale döndüğü, son günlerde kesintiye uğrayan transit trafiğin tamamen eski haline getirilmesinin sağlandığı kaydedildi.

Rusya'dan Gürcistan'a yürüyerek girişe kısıtlamalar getirildi

Kazbegi Sınır Kapısı'ndan geçen Ruslar, yürüyerek sınır kapısına gelmenin Rus yetkililerce yasaklandığını, bu yüzden çoğu Rus vatandaşının otomobil, motosiklet, bisiklet ve otobüslerle Rusya'dan çıkış yaptığını belirtti.

Ailesi ile Gürcistan'a geçiş yapan Rus vatandaşı Viktor, AA muhabirine, kendine ait binek aracıyla yolculuk yaptıklarını söyledi.

Başkent Moskova'da yaşadıklarını ve pazar gününden bu yana yolda olduklarını anlatan Viktor, "Karşıda (Rusya tarafında) araç trafiği var. Yürüyerek çıkış (Rusya'dan) yapılmasına izin verilmiyor. Sadece araç veya bisikletle geçmek mümkün." dedi.

Bu arada öğle saatlerden itibaren yaya girişinde azalma gözlenen sınır kapısında araç trafiği arttı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 23-27 Eylül tarihlerinde Rusya'dan girişlerin yüzde 45 artarak 78 bin 742'ye çıktığını açıklamıştı.