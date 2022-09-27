Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi

27.09.2022 18:12
Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşının ülkeye giriş yaptığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik ilan edilmesi nedeniyle bu ülkeden son günlerde Gürcistan'a giriş yapanların sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'dan Gürcistan'a girenlerin sayısında özelikle 23 Eylül'den itibaren artış kaydedildiği aktarıldı.

Son 10 günde Gürcistan'a 78 bin 742 Rusya vatandaşının giriş yaptığı aktarılan açıklamada, 62 bin 120 kişinin de Rusya'ya dönüş yaptığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Rusya-Gürcistan arasındaki "Kazbegi" sınır kapısında ek güvenlik önlemleri alındığı bildirdi.

Öte yandan Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Muhalefet partileri, yarın Rusya-Gürcistan sınırında bir gösteri düzenleyecek.

YORUMLAR
500
Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı Rusya, kısmi seferberlik kararı sonrası ülkeden kaçmaya çalışanları durdurmak için Gürcistan sınırına asker yığdı Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda milliler 16 madalya kazandı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Gürcistan, Eylül, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:22 Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimlerin düzenlediği referandumlarda Rusya'ya bağlanmaya destek verildi
23:54 Gece yarısı gizemli bir telefon alan sosyal medya fenomeninin cesedi bulundu
23:53 Mersin'deki saldırıda şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in son ana kadar çatıştığı görüntüler ortaya çıktı
23:13 Gölcük Donanma'da iş kazası! 1 asker şehit olurken 1 asker de yaralandı
22:59 Ünlü oyuncu Cüneyt Mete'nin 18 yaş küçük eşini görenler şaşkınlık yaşadı
22:57 ABD'nin yaptırım uyarıları sonrası kamu bankaları da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
22:44 İYİ Partili vekilin Ankara Büyükşehir'den ihale almasına Meral Akşener'den yorum: Ahlaki olarak doğru değil
22:29 Fatih Terim'den Galatasaray değerlendirmesi: Biraz sabır gerek
22:14 Boşanacakları öne sürülmüştü! Ebru Şallı ve Uğur Akkuş el ele ortaya çıktı
22:13 İYİ Parti lideri Akşener'den Cumhurbaşkanı adaylığı için dikkat çeken sözler: Yavaş ve İmamoğlu'na itirazımız yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 01:51:34. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'a son 10 günde 78 bin 742 Rusya vatandaşı girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement