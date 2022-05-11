Gürcistan, ilaç fiyatlarını düşürmek için Türk ilaçlarına yöneldi - Son Dakika
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Gürcistan, ilaç fiyatlarını düşürmek için Türk ilaçlarına yöneldi

11.05.2022 20:10
Gürcistan, ilaç fiyatlarını düşürmek için Türk ilaçlarına yöneldi

Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, ülkede ilaç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle son iki aydır Türkiye'den ilaç almaya başladıklarını belirtti.

Gürcistan'ın İşgal Edilmiş Bölgelerdeki Yerinden Edilmiş İnsanlar, Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Zurab Azaraşvili, ülkede ilaç fiyatlarının yüksek olması nedeniyle son iki aydır Türkiye'den ilaç almaya başladıklarını belirtti.

Azaraşvili, Parlamentoda milletvekillilerinin sağlıkla ilgili sorularını yanıtladı.

Ülkede ilaç fiyatlarının yüksek olmasına ilişkin bir soru üzerine Azaraşvili, ülkedeki yüksek ilaç fiyatların dengelenmesi amacıyla Türk ilaç pazarına açıldıklarını söyledi.

Azaraşvili, son iki aydır Türkiye'den yüksek kaliteli ilaçları almaya başladıklarını aktardı.

Türkiye'den ilaç almanın ilaç fiyatlarının düşürülmesinde önemli fayda sağladığını vurgulayan Azaraşvili, "Bugün Türkiye'den ithal edilen 400'den fazla ilaç türü, Gürcistan'ın eczane zincirlerinde bulunmaktadır. Bu yılın mart, nisan aylarında 100 binden fazla vatandaşımız halihazırda Türkiye'den ithal edilen ilaçları satın aldı ve eski fiyatlara göre 50 milyon lari (yaklaşık 16,7 milyon dolar) yerine yaklaşık 15 milyon lari (yaklaşık 5 milyon dolar) ödedi." ifadelerini kullandı.

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Gürcistan, Türkiye, İşgal, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan, ilaç fiyatlarını düşürmek için Türk ilaçlarına yöneldi - Son Dakika


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