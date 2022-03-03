Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan kara yolu kötü hava koşulları nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika
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Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan kara yolu kötü hava koşulları nedeniyle trafiğe kapandı

03.03.2022 16:21
Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan kara yolu kötü hava koşulları nedeniyle trafiğe kapandı

Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan uluslararası kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan uluslararası kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Gürcistan Karayolları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Çevre Ajansına göre, uluslararası öneme sahip Mtskheta-Stepantsminda-Larsi kara yolunun Gudauri-Kobi bölümünde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu, bu nedenle söz konusu bölümde her türlü araç trafiğinin yasaklandığı belirtildi.

Hava şartları nedeniyle özelikle kış aylarında sık sık kapatılan yolun bu kısmında kilometrelerce TIR kuyrukları oluşuyor.

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Gürcistan, Tragger, Rusya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan kara yolu kötü hava koşulları nedeniyle trafiğe kapandı - Son Dakika


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