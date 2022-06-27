Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı

Gürcistan ile Rusya Federasyonu'nu bağlayan tek kara sınır kapısı "Kazbegi", şiddetli yağmurların ardından nehirlerin taşması ve yolun çökmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Gürcistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kötüleşen hava şartları nedeniyle "Kazbegi" sınır kapısındaki tüm işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni bir emre kadar insan ya da yük geçişinin mümkün olmayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin (Tergi ve Devdorak) taşması sonucu Rusya Federasyonu sınırına yakın Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan yolun (Dariali-Larsi yolunun 165. kilometresi) bir bölümünde hasar oluştu."

Açıklamada, yol yapım çalışmalarının ardından sınır kapısının açılacağı bildirildi.