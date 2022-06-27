Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı

27.06.2022 11:51
Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı

Gürcistan ile Rusya Federasyonu'nu bağlayan tek kara sınır kapısı "Kazbegi", şiddetli yağmurların ardından nehirlerin taşması ve yolun çökmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Gürcistan ile Rusya Federasyonu'nu bağlayan tek kara sınır kapısı "Kazbegi", şiddetli yağmurların ardından nehirlerin taşması ve yolun çökmesi sonucu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Gürcistan Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kötüleşen hava şartları nedeniyle "Kazbegi" sınır kapısındaki tüm işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni bir emre kadar insan ya da yük geçişinin mümkün olmayacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şiddetli yağışlar nedeniyle nehirlerin (Tergi ve Devdorak) taşması sonucu Rusya Federasyonu sınırına yakın Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan yolun (Dariali-Larsi yolunun 165. kilometresi) bir bölümünde hasar oluştu."

Açıklamada, yol yapım çalışmalarının ardından sınır kapısının açılacağı bildirildi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Suriye operasyonunda ABD ve Rusya'nın baskısıyla frene mi bastık?' sorusuna Erdoğan'ın sözüyle cevap verdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'Suriye operasyonunda ABD ve Rusya'nın baskısıyla frene mi bastık?' sorusuna Erdoğan'ın sözüyle cevap verdi Ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın iki bakanı petrol için Rusya'ya gidiyor Ekonomik kriz girdabındaki Sri Lanka'nın iki bakanı petrol için Rusya'ya gidiyor
Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Gürcistan, Maliye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:50 16 yıl sonra Bodrum'da sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, canlı müzik yapmasının engellendiğini öne sürdü: Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar
11:38 AFAD'dan Karadeniz'e yağış uyarısı: Taşkın riski tehlikeli boyuta ulaştı
11:23 Eyfel Kulesi ile evlenen kadın, bahçe çitlerine cinsel çekim hissettiğini açıkladı!
11:21 Mahalleyi birbirine katan taciz iddiası! Çocuğun babası, market sahibini tekme tokat dövdü
11:20 Başka kimse kalmadı! Putin, 128 kiloluk emekli generali Ukrayna'ya gönderiyor
11:18 Ümit Özdağ, "Suriye sınırına mayın döşemeye gidiyorum" sözlerinden sonra Hatay girişinde engellendi
11:17 Jorge Jesus kararını verdi! Burak Kapacak takımda kalıyor
11:15 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı! 986 lira seviyesinden işlem görüyor
11:14 Gülşen'in konserinde LGBT bayrağı açması alkış topladı! Bazı dinleyiciler ise rahatsız olup konserden ayrıldı
10:45 Müge Anlı ile Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu hayatlarını birleştirdi! Nikahtan tek bir kare bile yayınlanmadı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 12:00:22. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan ile Rusya'yı bağlayan tek sınır kapısı kötü hava koşulları nedeniyle kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement