Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Sinop'u ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, "Biz Türkiye ile birlikte hem dünya çapında hem de bölgemizde barışın ve istikrarın sağlam şekilde yaşatılmasına katkıda bulunuyoruz." dedi.

Janjgava, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sinop'ta, Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği üyeleriyle buluştu.

Bir restoranda gerçekleştirilen programda konuşan Büyükelçi Janjgava, Türkiye'nin kendileri açısından stratejik bir ortak olduğunu söyledi.

Ülke olarak her alanda Türkiye'nin destekçisi olduklarını anlatan Janjgava, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye ile birlikte hem dünya çapında hem de bölgemizde barışın ve istikrarın sağlam şekilde yaşatılmasına katkıda bulunuyoruz. Her zaman Türkiye'nin yanındayız. Aynı şekilde Türkiye de bizim yanımızda. Türkiye bizim toprak bütünlüğümüzü kabul ediyor, biz de tüm önemli hususlarda Türkiye'nin yanındayız. Suriye, Libya, Ukrayna ve diğer yerlerde de biz her zaman Türkiye'nin destekçisiyiz."

Janjgava, temasları kapsamında Vali Erol Karaömeroğlu'nu da makamında ziyaret ederek kent hakkında bilgi aldı.