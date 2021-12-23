Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Janjgava, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde seçtiği fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde tercihini Şebnem Coşkun'un çektiği "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" karesinden yana kullanan Janjgava, "Son sene tüm dünya için zorluklarla doluydu; global salgın, savaşlar, yangınlar, siyasi ve ekonomik krizler... Her şeye rağmen yaşam devam ediyor, yaşama dair bir umut hep vardır." ifadelerini kullandı.

Spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğrafına oy veren Janjgava, hayattaki tüm engellerin aşılabilir olduğunu, bu karenin kendisi için hayata direnişi simgelediğini söyledi.

Janjgava, haber kategorisinde ise Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu"nu oylayarak şunları kaydetti:

"Türk polisine her zaman büyük saygı duymuşumdur. Ülke emniyetine emekleri muazzam. Türk kadını dünya genelindeki tüm kadınlar gibi saygıdeğerdir, güçlüdür, yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Kadın polis ise daha da güçlüdür."