Son Dakika Haberleri: Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Trabzon'da
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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Trabzon'da

1 saat önce

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava, Trabzon'da, System.String[]

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Ustaoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan'ın geçmişe dayanan dostluğu olduğunu söyledi.

Sınır komşusu Gürcistan ile ilişkilere değinen Ustaoğlu, "Ekonomi ve ticaret başta olmak üzere her anlamda işbirliğimizin artmasını arzu ediyoruz. Trabzon'un iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü vardır." dedi.

Büyükelçi Janjgava ise Trabzon'un çok önemli bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu şehirde sıcak ilişkiler kurduğumuz dostlarımız, güzel insanlar var. Tarihimiz ve kültürümüz birbirine çok yakın. Bölgemizde iki sınır komşu ülke Türkiye ile Gürcistan arasındaki sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesi için gayret göstereceğiz."

Gürcistan, Trabzon, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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