Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da, Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da, Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı

31.05.2022 09:03
Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da, Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da, Rusya'ya doğrudan katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenlenmesi kararı askıya alındı.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da, Rusya'ya doğrudan katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenlenmesi kararı askıya alındı.

Sözde Güney Osetya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni seçilen sözde Devlet Başkanı Alan Gagloyev'in, Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmasıyla ilgili referandumun, 17 Temmuz'da yapılmasının askıya alınması için kararname imzaladığı bildirildi.

Eski sözde Devlet Başkanı Anatoliy Bibilov'un 13 Mayıs'ta imzaladığı kararnamenin belirsiz süre ile askıya alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kararının önce Rus tarafıyla görüşülmesi amacıyla verildiği belirtildi.

Bibilov'un imzaladığı kararnamede referandumla ilgili hukuki konularda bazı "belirsizliklerin" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstişareler tamamlanana kadar, Güney Osetya Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 13 Mayıs 2022 tarihli Güney Osetya Cumhuriyeti'nde referandum çağrısı yapılmasına ilişkin Kararnamesi askıya alındı."

Gagloyev yeni göreve geldi

Güney Osetya'daki sözde devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 9 Mayıs'ta yapılmış, iktidardaki Anatoliy Bibilov ile muhalefetteki "Nikhas" partisinin lideri Alan Gagloyev'in katıldığı seçimlerde Gagloyev seçilmişti. Gagloyev görevi 21 Mayıs'ta devraldı.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ürdün ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Yollarını Görüştü Ürdün ve Gürcistan Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Güçlendirme Yollarını Görüştü Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi Almanya'da enflasyon 7,9'a yükseldi
Kaynak: AA

Güney Osetya, Gürcistan, Mayıs, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da, Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı - Son Dakika


Son Dakika
01:08 Tanju Özkan'ın kadın meclis üyesine yönelik sözleri AK Partiyi harekete geçirdi: Gereğini yapacağız
01:05 İngiltere'den gelen veriler korkuttu! Maymun çiçeği virüsü 179'a yükseldi
01:02 Gaziantep'te büyük vicdansızlık! Yaşlı kadının yüzüne tekme atıldı
00:49 Gündem olacak iddia: Irak'ta bulunan ABD askeri üssüne füze saldırısı
00:17 Evli adam yeni tanıştığı kadının evine gidince su içip bayıldı! Çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptılar
00:06 CHP'li Güzelmansur'dan benzin ve motorin fiyatlarını 6 TL birden düşürecek formül: ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürün
00:02 Nepal'de korkunç kaza! Dağa düşen uçakta bulunan 22 kişiden 21'i hayatını kaybetti
23:42 NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya'ya, Erdoğan'dan uyarı: Gerekli adımlar atılmazsa duruşumuz değişmeyecek
22:46 Erdoğan, önce Putin sonra Zelenski ile telefonda görüştü! İki lidere de aynı mesajı iletti
22:45 Bağcılar'da son 3 ayda 3 kez elektrikler kesildi! Uzun süre gelmeyen elektrik bölge halkını zor durumda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 09:08:08. #1.11#
SON DAKİKA: Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgesi Güney Osetya'da, Rusya'ya katılma referandumu askıya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement