Gürcistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Gürcistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 20:46
Gürcistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçilik binasında düzenlenen resepsiyona Büyükelçi Ali Kaan Orbay, Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burçuladze, Gürcistan'ın Uzlaşma ve Sivil Eşitlikten Sorumlu Devlet Bakanı Tea Akhvlediani, bakan yardımcıları, Gürcü milletvekilleri, büyükelçiler, Gürcistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Türk iş adamları ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal marşı ve Gürcü milli marşının çalınmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Orbay, burada yaptığı konuşmada, Büyük Zafer'in, cumhuriyetin ilan edilmesi süreci için son derece önemli bir adım olduğuna dikkati çekti. Orbay, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Orbay, Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar hep barış politikasını izlediğini vurguladı.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlar da sunuldu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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