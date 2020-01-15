Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi - Son Dakika Dünya

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi

16 dakika önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildiView on euronews.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildiView on euronews

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi

Gürcistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:48 
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