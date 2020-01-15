Son Dakika › Dünya › Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi - Son Dakika Dünya
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildi
16 dakika önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildiView on euronews.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 500'den fazla bebek birlikte vaftiz edildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:48
Son Dakika 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan talihsiz imam görevden alındı Rusya'da Medvedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü İngiliz basını, Kasım Süleymani'nin Esed rejimi tarafından ele verildiğini iddia etti