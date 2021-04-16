Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ???????

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da operasyon sırasında kimsenin zarar görmediği, soyguncu N.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Tiflis'te Avlabari Meydanı'nda bulunan Gürcistan Bankasının şubesine girerek silah tehdidiyle bankadaki kişileri rehin alan 1993 doğumlu soyguncu, olay yerine gelen güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da bir bankaya rehine operasyonu düzenlendi - Son Dakika

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