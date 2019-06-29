Son Dakika Haberleri: Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti

1 saat önce

- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.

- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:28 Kaynak: AA
Gürcistan, Güncel
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