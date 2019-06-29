Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki protestolar 10. gününde devam etti
1 saat önce
- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:28 Kaynak: AA
- Protestodan görüntüler TİFLİS - Gürcistan
'ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına Rus bir milletvekilinin başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar 10. gününde devam etti.
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