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Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek - Son Dakika

Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek

19.11.2021 21:30

Gelen son dakika haberlerine göre - Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracak Saakaşvili askeri hastaneye nakledilecek Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan Savunma Bakanlığına bağlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesine nakledilmesi için yapılan teklifi kabul etti.

- Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracak

Saakaşvili askeri hastaneye nakledilecek

TİFLİS - Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Gürcistan Savunma Bakanlığına bağlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesine nakledilmesi için yapılan teklifi kabul etti. Saakaşvili'nin 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracağı açıklandı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Hapishanede tutuklu olmasına tepki olarak başlattığı açlık grevini sürdüren Saakaşvili'nin sağlık durumunun kötüleşmesini engellemek amacıyla 8 Kasım Pazartesi günü bulunduğu cezaevinden başkent Tiflis'teki 18 No'lu Gldani Cezaevi Hastanesi'ne götürülmesine karar verilmişti. Saakaşvili, dün akşam saatlerinde ise sağlığının bozulması ve bilincinin kaybetmesi üzerine cezaevinin hastanesindeki yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Saakaşvili'nin durumunun kötüleşmesi üzerine basın toplantısı düzenleyen Adalet Bakanı Rati Bregadze, "Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Savunma Bakanlığına bağlı Giorgi Abramişvili Askeri Hastanesine transfer etmeyi teklif ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Bregadze'nin teklifi üzerine Saakaşvili'nin avukatı Nika Gvarami'ya cezaevinde Saakaşvili ile görüşerek, "Mihail Saakaşvili Gori Hastanesine nakledilmeyi kabul ediyor ve Gori Hastanesine nakledilir edilmez açlık grevine son verecek" ifadelerini kullandı. Saakaşvili, 50 gün sonra açlık grevini sonlandırmış olacak.

"Yaptığım otoyolda, inşa ettiğim Gori Hastanesine gitmeyi ve oraya varır varmaz açlık grevini bitirmeyi kabul ettim"

Tiflis'teki Saakaşvili'ye destek gösterisine telefonla bağlanan Gvarami ayrıca, Saakaşvili'nin halka hitap ettiği mektubu okudu. Saakaşvili mektubunda, "Yaptığım otoyolda, inşa ettiğim Gori Hastanesine gitmeyi ve oraya varır varmaz açlık grevini bitirmeyi kabul ettim ama yasadışı tutukluluğuma gerçekten katlanmayacağım ve umarım siz de katlanmazsınız. Zafere daha önce hiç olmadığı kadar inanıyorum ve şimdi kazanma zamanının geldiğine inanıyorum. Dışlanmışlık yok, kayıp saniye yok, geri adım yok" ifadelerini kullandı.

Daha sonra mitingde konuşma yapan Saakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Harekat partisinin lideri Nika Melia, mücadele bitmedi, bir sonraki eylem planı hakkında sizi bilgilendireceğiz mesajını verdi. Melia, "Mücadele elbette şiddet içermeyen ama çok şiddetli biçim ve yöntemlerle devam edecek. Yakın gelecekte bir sonraki eylem planı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Mutluyuz, insanca, biliyoruz ki Mihail Saakaşvili, Elene Khoştari'ya ve açlık grevindeki diğer arkadaşlarımızın artık ölüm tehlikesi yok. Siyasi, yurttaşlık sevinci söz konusu olduğunda sadece insani bir neşedir" dedi.

Saakaşvili 2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek
Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek
Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek
Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek

Mihail Saakaşvili, cumhurbaşkanı, Gürcistan, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili 50 gün sonra açlık grevini sonlandıracakSaakaşvili askeri hastaneye nakledilecek - Son Dakika
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