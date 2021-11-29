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Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında - Son Dakika

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında

29.11.2021 18:27

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gürcistan'da 1 Ekim'de gözaltına alınarak tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla ilgili ilk kez hakim karşısına çıktı.

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala 1 Ekim Cuma günü başkent Tiflis'te gözaltına alınmış, ardından Rustavi'deki 12 No'lu Cezaevine sevk edilmişti. Tutukluluğu devam eden ve daha önce iki kez güvenlik gerekçesiyle duruşmaya getirilmeyen Saakaşvili, Gürcistan Savcılığının 2007'de hakkında yönelttiği muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla ilgili davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede salonun demir parmaklıkları arkasında konuşan Saakaşvili, "Ben bu savcılığı ve mahkemeyi tanımıyorum. Buraya önceden yazılmış bir komediye katılmak için gelmedim" dedi.

"HAPSE ATILABİLECEĞİMİ BİLMEME RAĞMEN GÜRCİSTAN'A GELDİM"

Konuşmasında Gürcistan halkına hitap eden Saakaşvili, "Bugün neden bu salonda olduğumu ve neden Gürcistan'da olduğumu açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Avrupa'nın en büyük ülkesinde çalıştım, Ukrayna için gerekli reformları hazırlayan konseyin icra başkanıydım. Hazırladığım bazı önemli kanunlar Verkhovna Rada tarafından kabul edildi. Hiçbir yerde Ukrayna'daki kadar iyi değildim ama bütün bunları bir kenara bırakıp, Zviad Gamsakhurdia'da olduğu gibi yolda ölebileceğimi veya hapse atılabileceğimi bilmeme rağmen Gürcistan'a geldim. Burada olmamın nedeni, Ukrayna'yı sevmeme rağmen çok sevgi dolu bir ailede büyüdüğüm Gürcistan'ı delice sevmem. Her gece Gürcistan, Batum, Abhazya, bahçem ve çocukken oynadığım stadyumu hayal ettim. Her şeyimi kaybettiğimi, Gürcülerin her şeyi kaybettiğini hissettim ve bu duygu giderek dayanılmaz hale geldi. Dünyada en hızlı büyüyen ekonomik kalkınmaya sahip ülkeydik, başkanlığım döneminde ekonomi dört katına çıktı. Benim başkanlığımdan sonra ekonominin dolar bazında yüzde sıfır büyüdüğünü hatırlatmama izin verin" ifadelerini kullandı.

Savcılar Saakaşvili'nin itham edildiği suçlar dışında duruşmanın içeriğine ait olmayan konulardan bahsetmesine tepki gösterirken, Saakaşvili'nin avukatları ise savcılığı provokasyonla suçladı.

SAAKAŞVİLİ BİR SONRAKİ DURUŞMALARA KATILMAYACAK

Mahkemeye 15 dakikalık ara verilmesinin ardından hakime bilgi veren Saakaşvili'nin avukatı Beka Basili, mahkemenin Saakaşvili'nin katılımı olmadan devam edeceğini belirtti. Doktorların tavsiyesini hatırlatan Basili, "Saakaşvili'nin sağlık durumu sürece sonuna kadar katılmasına izin vermiyor" dedi.

Davanın bir sonraki duruşmasının 23 Aralık'ta yapılacağı açıklandı.

MAHKEME ÇEVRESİNDEKİ PROTESTOLARDA 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başkent Tiflis'te bulunan Tiflis Şehir Mahkemesi'nde yerel saatle 11.00'de başlayan duruşma sırasında Şaakaşvili'nin kurucusu olduğu Birleşik Ulusal Hareket'in üyeleri ve destekçileri mahkeme dışında protesto gösterisi düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otoyolu kapatmaya çalışan göstericilerle polis arasında çıkan arbedede 15 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

SAAKAŞVİLİ 2013'TEN BU YANA YURT DIŞINDAYDI

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, televizyon kanalı İmedi'nin kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve 1 milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görevi süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermiş, Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ve 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

(İlkin Hüseynov/İHA)

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında
Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında

cumhurbaşkanı, Gürcistan, Yolsuzluk, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili ilk kez hakim karşısında - Son Dakika


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