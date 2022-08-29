Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı

29.08.2022 18:06
Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı.

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 6. kez düzenlenen tatbikatın başkent Tiflis'e yakın Vaziani askeri üssünde resmi açılış töreniyle başladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye, Gürcistan, ABD, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Yunanistan, İngiltere, Slovakya, Norveç, Macaristan, Litvanya, Azerbaycan, Almanya, Bosna Hersek, Estonya, Polonya, Japonya ile Litvanya-Polonya- Ukrayna'nın ortak oluşturduğu çok uluslu tugay ve İsveç Silahlı Kuvvetlerinden askeri personelin tatbikata katıldığı bildirildi.

Tatbikatta toplam 2 bin 400 askerin yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Noble Partner 2022'nin amacı, Karadeniz Bölgesi'nde istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlanması için Gürcistan, ABD, bölgesel ortaklar ve müttefik ülkeler arasındaki hazırlığı ve birlikte çalışabilirliği artırmaktır." denildi.

Uluslararası tatbikat, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Doğu Komutanlığı ile ABD'nin Avrupa ve Afrika Komutanlığınca (USAREUR) yönetiliyor.

Tatbikat ayrıca NATO-Gürcistan ortak eğitim ve değerlendirme merkezince (JTEC) destekleniyor.

YORUMLAR
500
Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Basketbol: FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Bulgaristan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da çok uluslu 'Noble Partner 2022' tatbikatı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 18:06:39. #1.13#
SON DAKİKA: Gürcistan'da çok uluslu "Noble Partner 2022" tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement