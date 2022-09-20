Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kutaisi kentinin Şota Rustaveli Caddesi'nde bulunan "Bank Of Georgia"nın bir şubesine silahlı bir kişinin girdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Gürcistan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da banka soygunu - Son Dakika

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