Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü - Son Dakika
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Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü

29.07.2022 18:21
Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan'ın Kazbegi bölgesinde yamaç paraşüt ile uçuş yaparken kaza geçirenleri kurtarmaya giden ekibi taşıyan helikopterin düştüğü bildirildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sınır Polisine ait bir helikopterin kurtarma operasyonu sırasında düştüğü belirtildi.

Helikopterin, yamaç paraşütü ile uçuş yaparken dağların yüksek kesimlerine düşenleri kurtarmaya giden ekipleri taşıdığı belirtildi.

Helikopter kazasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: AA

Helikopter, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü - Son Dakika
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