Helikopter kazasında ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Helikopter, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gürcistan'da yamaç paraşütüyle kaza yapanları kurtarmaya giden helikopter düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.