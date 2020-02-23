Gürcistan İran'a uçuşları askıya aldı - Son Dakika
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Gürcistan İran'a uçuşları askıya aldı

6 saat önce

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'la uçuşları durdurdu.

Gürcistan İran'a uçuşları askıya aldı, System.String[]

Gürcistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İran'la uçuşları durdurdu.

Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'a tüm uçak seferlerinin askıya alındığı bildirildi.

Kovid-19'un Çin'in ardından en çok İran'da yayıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, Gürcistan tarafının, Kovid-19'un yayılması konusunda bilgi almak için İran hükümeti ile yakın iş birliğini sürdürdüğü kaydedildi.

İran'ın Taban, Qeshm ile Zagros hava yolu şirketlerine İranlı turistleri ülkelerine taşımaları için izin verileceği belirtilen açıklamada, Gürcistan'ın sınır komşuları Azerbaycan ve Ermenistan'la yakın iş birliği yaptığı ve ihtiyaç duyulması halinde İran vatandaşlarına sınır kapılarından geçişlerinde de bazı kısıtlamalar uygulanacağı ifade edildi.

İran Sağlık Bakanlığının son verilerine göre ülkede Kovid-19 vaka sayısı 43'e, ölü sayısı 8'e çıkmıştı.

Gürcistan, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 07:10 Kaynak: AA
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