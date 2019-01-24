Gürcistan, Juan Guaido'yu Venezuela'nın Geçici Cumhurbaşkanı Olarak Tanıdı

Gürcistan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı.

Gürcistan, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin geçici cumhurbaşkanı olarak tanıdığını açıkladı.



Gürcistan Dışişler Bakanlığından yapılan açıklamada, Gürcistan'ın Nicolas Maduro'yu ülkenin meşru cumhurbaşkanı olarak görmediği ve 20 Mayıs 2018'de Venezuela'da gerçekleştirilin cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımadığı bildirildi. Açıklamada, "Uluslararası topluluğun sorumlu bir üyesi olarak Gürcistan, haksız ve demokratik olmayan bir ortamda gerçekleştirilen Venezuela cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını tanımıyor. Bu bağlamda Gürcistan uluslararası topluluğunun Venezuela hükümetine hukukun üstünlüğüne uyma ve meşru olarak seçilen Ulusal Meclisin görevlerini tanıma çağrısına katılıyor" ifadeleri yer aldı.



Açıklamada, "Gürcistan, Venezuela'da geçici bir hükümet oluşturma ve ülkenin demokratik dönüşümünü, hukukun üstünlüğünün yenilenmesini ve insan haklarının korunmasını teşvik etme çabalarını tam olarak desteklemektedir. Gürcistan, Venezuela'daki süreçlerin ülke anayasasına tam olarak uygun ve barışçıl bir şekilde yürütülmesini ve Venezuela halkına adil ve özgür bir ortamda bir seçim yapma fırsatı tanımasını umut ediyor" denildi.



Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ise, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürcistan, Guaido'yu geçici bir başkan olarak tanıyor ve Venezuela halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini memnuniyetle karşıladı" dedi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yerine Juan Guaido'yu cumhurbaşkanı olarak tanıyan ülkeler arasında ABD, Kanada, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Paraguay, Ekvador, Kosta Rika, Guatemala ve Amerikan Devletleri Örgütü yer alıyor. - TİFLİS

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'ya Destek: Kardeşim, Dik Dur Yanındayız

ABD, Diplomatlarını Çekmesi İçin 72 Saat Veren Maduro'ya Meydan Okudu: Çekmiyoruz

AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz