Gürcistan, Kabil'deki havalimanına insani yardım gönderdi - Son Dakika

Gürcistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda kalanlara yönelik insani yardımda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararıyla Gürcistan'dan Kabil'deki havalimanına içme suyu gönderildi.

Gürcistan'ın, küresel ortaklarıyla Kabil'den tahliyeler ve insani yardım ulaştırılması gibi operasyonlarda yer aldığı belirtilen açıklamada, "Gürcistan Başbakanı'nın kararıyla bugün Afganistan'daki Kabil havaalanında bulunan halk için insani yardımı olarak içme suyu gönderildi." ifadesi kullanıldı.