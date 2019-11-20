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Gürcistan muhalefeti: Seçim sistemi değişmeli, protestolar devam edecek
6 saat önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.
Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:19
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