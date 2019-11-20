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Gürcistan muhalefeti: Seçim sistemi değişmeli, protestolar devam edecek

6 saat önce

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı. Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.

Gürcistan muhalefeti: Seçim sistemi değişmeli, protestolar devam edecek, System.String[]

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te erken seçim talebiyle hükümeti protesto eden muhalifler, yeniden yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.


Pazartesi günü parlamento binası önünde toplanan göstericilere polis müdahale etmiş ve 37 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gürcistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:19 
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