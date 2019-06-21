Son Dakika Haberleri: Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti
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Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti

2 saat önce

Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.

Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti, System.String[]
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.

Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan'a düzenlediği iki günlük resmi ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. Parlamento Başkanının ofisinden yapılan açıklamada, Kobakhidze'ın Bakü'den Tiflis'e döndüğü belirtildi. - TİFLİS
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
tiflis, gürcistan, azerbaycan, parlamento, Politika
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