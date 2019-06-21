Gürcistan Parlamento Başkanı Azerbaycan ziyaretini yarıda kesti
2 saat önce
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.
Gürcistan Parlamento
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:12 Kaynak: İHA
Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan
'a gerçekleştirdiği resmi ziyareti yarıda kesti.
Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobakhidze, Azerbaycan'a düzenlediği iki günlük resmi ziyaretini yarıda kesme kararı aldı. Parlamento Başkanının ofisinden yapılan açıklamada, Kobakhidze'ın Bakü
'den Tiflis'e döndüğü belirtildi. - TİFLİS
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