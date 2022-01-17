Gürcistan pazarı Türkiye'den getirilecek ilaçlara açıldı - Son Dakika

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, ülkesinin ilaç pazarının Türkiye'den getirilecek ilaçlara açılmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığını bildirdi.

Garibaşvili, Tiflis'te Bakanlar Kurulu toplantısının başlangıcında yaptığı konuşmada, geçen hafta ilaç fiyatlarının düşürülmesi ve kaliteli ilaçların ülkeye getirilmesi yönünde Türkiye'den ilaç almaya karar verdiklerini açıkladığını hatırlatarak "Hükümet kararnamesini bugün imzaladık, dolayısıyla artık Türkiye'den yüksek kaliteli GMP standartlarında ilaçlar ithal edilecek." dedi.

Başbakan Garibaşvili, ilaç fiyatlarında Türkiye ile Gürcistan arasında ciddi fark bulunduğunu, özelikle en çok talep edilen ilaçların Türkiye'de çok daha ucuz olduğunu söyledi.