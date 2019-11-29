Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir tırı durdurdu.

Tırda arama yapan ekipler, 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar buldu. Ekipler, tırda bulunan M.K, C.K. ve İ.S'yi gözaltına gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.