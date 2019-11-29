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Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
7 saat önce
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:42 Kaynak: AA
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun- Ordu kara yolunda şüphe üzerine Gürcistan plakalı bir tırı durdurdu.
Tırda arama yapan ekipler, 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar buldu. Ekipler, tırda bulunan M.K, C.K. ve İ.S'yi gözaltına gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
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