Son Dakika Haberleri: Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı - Son Dakika

Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

6 saat önce

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Gürcistan, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
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