Son Dakika › 3. Sayfa › Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı - Son Dakika
Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı
6 saat önce
Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:41 Kaynak: İHA
Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Ordu karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti! Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı