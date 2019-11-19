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Gürcistan polisinden göstericilere tazyikli suyla müdahale
6 saat önce
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:21 Kaynak: DHA
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermeyen iktidar partisi parlamento önünde protesto edildi. Gürcistan polisinin, göstericilere tazyikli suyla müdahale etti.
Başkent Tiflis'te binlerce kişi, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasına ilişkin değişikliğe destek vermemesi üzerine parlamento binası önünde toplanarak, hükümeti protesto etti. Göstericilerin, erken seçim talep ettiği belirtilirken, polis göstericilere tazyikli su ile müdahale etti.
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