Son Dakika Haberleri: Gürcistan-Rusya İlişkileri

Gürcistan-Rusya İlişkileri

16 dakika önce

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Khatia Moistsrapişvili, işgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

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Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Khatia Moistsrapişvili, işgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Moistsrapişvili, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin, Gürcistan ile Rusya arasındaki gergin ilişkilerin çözülmesi için sadece barış politikasından yana olduğunu söyledi.

Khatia Moistsrapişvili, Zurabişvili'nin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'nın işgal bölgelerinde insani durumun kötü olduğunu ve bu sorunları çözmek için uluslararası ortakların da Gürcistan ile Rusya arasındaki Cenevre müzakeresine katılmasını istediğini aktardı.

Gürcistan'ın sadece barış politikası izlediğini belirten Moistsrapişvili, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan Cumhurbaşkanı'na göre, işgal altındaki Gürcistan toprakları hakkında uluslararası ortaklarla sık sık görüşmek gerekli. Ortaklar, Rusya'nın agresif politikasına rağmen Gürcistan'ın barış planlarının üzerinde yürümeye devam ediyor ama bu süreç her gün daha zorlaşıyor."

Sözcü Moistsrapişvili, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin, Gürcistan ile Rusya arasında devam eden Cenevre müzakerelerinin daha da etkin olmasını istediğine dikkati çekerek, "İşgal altındaki topraklarla ilgili Gürcistan'ın yüksek düzeyde siyasi müzakerelerin sürdürülmesine ihtiyacı var. Bu format, çatışmalara siyasi çözümü getirebilecek bir araç olmalıdır." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

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