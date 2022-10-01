Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını kınadı - Son Dakika
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Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını kınadı

01.10.2022 18:34
Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını kınadı

Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararına tepki gösterdi.

Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararına tepki gösterdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerinde düzenlenen sözde referandumlar ve yasa dışı ilhakın asla tanınmayacağı bildirildi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın topraklarına yönelik attığı yasa dışı adımların uluslararası hukuk ilkelerini çiğnediği belirtilen açıklamada, Rusya Federasyonu, uluslararası arenada kabul edilen Ukrayna sınırlarını zorla değiştirmeye çalışmakla suçlandı.

Gürcistan'ın da toprak bütünlüğü sorunları yaşadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınırları zorla değiştirme girişimlerine maruz kalan Gürcistan, Ukrayna bölgelerinde yapılan sözde referandumların sonuçlarını hiçbir zaman tanımamakta ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini bir kez daha açıkça ifade etmektedir."

Rusya, Ukrayna toprağının yaklaşık yüzde 15'ini daha ilhak etti

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek, Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı.

Başkent Moskova'da dün düzenlenen törende, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus yanlısı sözde yönetimlerin başkanları anlaşmalar imzaladı.

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Kaynak: AA

Gürcistan, Ukrayna, Herson, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerini ilhakını kınadı - Son Dakika

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