Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

24.02.2022 12:37
Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi

Gürcistan yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki göstererek Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Gürcistan yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine tepki göstererek Ukrayna ile dayanışma içerisinde olduklarını duyurdu.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini eleştirdi.

Zurabişvili, "Gürcü halkı, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle şoke oldu. Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyiz ve askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunuyoruz. Yaşasın Ukrayna." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz Ukrayna'nın yanındayız. Egemen bir ülkeye askeri saldırı kabul edilemez. Uluslararası toplumu, Rusya tarafından uluslararası düzenin açık ihlalini durdurmak ve askeri gerilimi daha da tırmandırmaktan kaçınması için mümkün olan tüm önlemleri uygulamaya çağırıyoruz."

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Gürcistan, Ukrayna, Twitter, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi - Son Dakika


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