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Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor" - Son Dakika

Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor"

29.01.2022 15:22

- Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor" Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burculadze, Türkiye'nin Gürcistan Savunma Bakanlığı'na servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etmesine yönelik, "Türkiye,...

- Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: " Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor"

TİFLİS - Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burculadze, Türkiye'nin Gürcistan Savunma Bakanlığı'na servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etmesine yönelik, "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor" dedi.

Türkiye, Gürcistan ile imzalanan Askeri Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanlığı'na servis araçları ve teknik ekipmanlar hibe etti. Başkent Tiflis'e yakın Orhevi Askeri Kışlası'nda düzenlenen törende 11 çift kabin kapalı kasa araç, 2 çift kabin araç, 2 traktör, 18 bakım seti ve 2 ot biçme/sap parçalama makinesi Gürcistan Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Törene Gürcistan Savunma Bakanı Juanşer Burculadze, Yardımcısı Giorgi Khaindrava, Savunma Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Joni Tatunaşvili, Savunma Kuvvetleri Havacılık ve Hava Savunma Komutanı, Lojistik Komutanı Albay Sergo Ninua, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner ve diğer yetkililer katıldı. Türkiye'nin Gürcistan Savunma Bakanlığı'na hibe ettiği araçlar ve teknik ekipmanlar incelendi.

"Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor"

Bakan Burculadze, "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor. Gördüğünüz gibi farklı teknik ekipmanlar bize hibe edildi. Biz bu ekipmanları askeri mühendislik taburunda kullanacağız. Bunun için Türkiye hükümetine teşekkür ederiz" dedi.

"Türkiye, Gürcistan'ın komşusu olan NATO üyesi bir ülke"

Büyükelçi Yazgan ise "Bu yardım paketinin ikinci kısmı ve bu paket kapsamında Gürcistan ordusuna Marneuli Havaalanı için teknik ekipman ve araçlar sağladık. NATO-Gürcistan Temel Paketi çerçevesinde Türkiye, Havacılık Girişimi'ne öncülük ediyor. Üçüncü yardım paketinin yakında Gürcistan'a ulaşmasını ümit ediyoruz. Toplamda bu yıl ve geçen yıl savunma kuvvetlerine 6 milyon doların üzerinde ekipman teslim ettik. Türkiye, Gürcistan'ın komşusu olan NATO üyesi bir ülke ve elbette toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz. Askeri yardım, Gürcistan'ın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Gürcistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Marneuli Havaalanı'nın lojistik yeteneklerini geliştirmek için Gürcistan Savunma Kuvvetleri'ne çeşitli türlerde özel teçhizat sağlamıştır" denildi.

Öte yandan, Türkiye, Gürcistan Savunma Bakanlığı'na, 19 Temmuz 2021'de 4 teknik servis aracı, 24 Ocak 2021'de lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanı, 27 Aralık 2020'de 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar hibe etmişti.

Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor
Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor
Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor

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Gürcistan, Havacılık, Tragger, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: 'Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gürcistan Savunma Bakanı Burculadze: "Türkiye, savunma kuvvetlerimizin güçlendirilmesine çok aktif şekilde destek sağlıyor" - Son Dakika
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