Gürcistan sınır kapılarında yoğunluk nedeniyle özel çalışma rejimine geçildi

Gürcistan sınır kapılarında, artan kargo akışı dolayısıyla, yoğun çalışma rejimine geçildiği bildirildi.

Gürcistan Maliye Bakanlığı Gelir Servisi İdaresi'nin açıklamasında, tüm sınır kapılarındaki kargo akışının arttığını belirtildi. Buna bağlı olarak Maliye Bakanlığı Gelir Servisi İdaresi'nin, tüm gümrük kontrol noktalarında özel bir çalışma rejimine geçtiği duyurulan açıklamada, gümrük kontrol prosedürlerinin 24 saat boyunca kesintisiz bir şekilde uygulanabilmesi için gümrük memuru sayısının artırıldığı kaydedildi.

Rusya sınırında, tırların gümrük kontrol işlemlerinin kısmen aksadığı aktarılan açıklamada, bölge genelinde artan yük taşımacılığının etkili bir şekilde yönlendirilmesi için Gürcistan'ın komşu ülkelerle yakın işbirliğinde olduğu vurgulandı.

Gürcistan'a giriş ve çıkışlarda, tır kuyruklarının oluşması nedeniyle zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yapılıyordu.