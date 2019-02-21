Son Dakika Haberleri: Gürcistan Sınırında Yakalanan Fetö Sanığı Öğretmene 6 Yıl Hapis

Gürcistan Sınırında Yakalanan Fetö Sanığı Öğretmene 6 Yıl Hapis

32 dakika önce

KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Gürcistan'a geçmek isterken yakalanan eski öğretmen İhsan Yıldırım (30), 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcistan Sınırında Yakalanan Fetö Sanığı Öğretmene 6 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartıldıktan sonra Gürcistan'a geçmek isterken yakalanan eski öğretmen İhsan Yıldırım (30), 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı belirlenen İhsan Yıldırım hakkında Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Yıldırım, Gürcistan'a gitmek için geldiği Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı. Artvin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra tutuklandı.

Hakkında Kayseri 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada tutuklu olarak yargılanan İhsan Yıldırım, karar duruşmasına Artvin Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Yıldırım, hakkında yakalama kararı olduğundan haberinin olmadığını tatil için Gürcistan'a gitmek istediğini anlattı. Mahkeme, İhsan Yıldırım'a  'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:50 Kaynak: DHA

İhsan Yıldırım, Gürcistan, 3. Sayfa
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