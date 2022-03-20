Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı - Son Dakika
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Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı

20.03.2022 15:32
Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş kara yolu tır geçişine açıldı

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan kara yolunda tır geçişlerine izin verilmeye başlandı.

Gürcistan sınırındaki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan kara yolunda tır geçişlerine izin verilmeye başlandı.

İl genelinde etkisini sürdüren kar ve tipi, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşullarının görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan Çıldır-Aktaş kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması ve tipinin dinmesiyle açıldı.

Yüksek kesimlerdeki kara yollarını kullanacak sürücülerden araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmaları istendi.

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Gürcistan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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