Gürcistan'tan kimlik değiştirip Türkiye'ye gelen hırsızlara operasyon

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Gürcistan'dan kimlik değiştirip yeniden Türkiye'ye gelerek hırsızlık yapan yabancı uyruklu kişilere operasyon düzenledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri alışveriş merkezlerinde elektronik eşya çalan yabancı uyruklu hırsızlara yönelik operasyon düzenledi. Hırsızların özellikle Ağustos ve Ekim ayları içerisinde hırsızlık vakalarını yoğunlaştırdıkları tespit edildi. Hırsızlara yönelik operasyon düğmesine basıldı . Büro ekiplerince yapılan çalışmalar ve kamera görüntülerinin incelenmesi sonrasında zanlılara teknik ve fiziki takip yapıldı. Yabancı uyruklu şahıslar kaldıkları tespit edilen üç ayrı adrese yapılan operasyonla yakayı ele verdi. Operasyonda Nıka T., Avazı U., Ratı G., Roland U., Misa K., Nika G., Rezo K., ve Lurı M. İsimli yabancı uyruklu kişiler yakalandı.

Zanlıların kaldıkları evlerde yapılan aramalarda 1 tabanca ve şarjör, 1 laptop, 5 cep telefonu, 1 kol saati, 1 sim kart, 1 tablet, 1 fotoğraf makinesi, teknolojik mağazalarda kullanılan 1 alarm kablosu, kılıf içerisinde alarmı etkisiz hale getirmeye yarayan 1 metal tığ ve pense takımı ele geçirildi.

Şüphelilerin 4 evden kapı kilitlerini kırarak 5 bin TL para çaldıkları öte yandan 20 bin TL değerinde çeşitli telefon, harddisk, laptop, ayakkabı, 6 ayrı elektronik mağazasından da alarm kablolarını özel aletle sökmek suretiyle 30 bin TL değerinde telefon, kamera, MP3 çaldıkları belirlendi.

Yakalanan kişilerden bazılarının hırsızlık suçundan cezaevine girip çıktığı, zanlıların sürekli olarak saç sakal kıyafet ve guruptaki kişileri değiştirmek suretiyle hedef saptırmaya, sahte kimlik kullanarak da yakalanmamaya çalıştıkları tespit edildi. Cezaevine giden çıkanlar arasından Gürcistan'a gidip farklı kimlik bilgileri ile tekrar Türkiye'ye gelerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Zanlılar emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Lurı M., Nika G., Anzor C., Rezo K., Temur K., Ratı G. isimli zanlıların 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu anlaşıldı. Avazı U., Reva U. İsimli zanlıların da 5 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine teslim edildi.