Son Dakika Haberleri: Gürcistan Türk Şoförün Kullandığı Minibüs, Alev Alev Yandı

Gürcistan Türk Şoförün Kullandığı Minibüs, Alev Alev Yandı

2 saat önce

Türk şoförün kullandığı minibüs, alev alev yandıTürkiye sınırına 25 kilometre uzaklkta, Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk şoförün kullandığı minibüs alev alev yandı.

Türk şoförün kullandığı minibüs, alev alev yandı

Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklkta, Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk şoförün kullandığı minibüs alev alev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Kobuleti kentinden Batum'a giden Davut Yüksel Gençdoğan'ın kullandığı Gürcistan plakalı yolcu bulunmayan minibüs, motor bölümünden aniden alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği minibüs, kısa sürede alevlere teslim oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:16 Kaynak: DHA

Gürcistan, Güncel
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