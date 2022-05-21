Gürcistan: Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin güçlü destekçisidir

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğini, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Bakanlığın resmi internet sitesinde, Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 21 Mayıs 1992'de yeniden tesis edilmesinin 30. yıl dönümünü vesilesiyle yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiği vurgulandı.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın bağımsızlığını 16 Aralık 1991'de tanıdığına ve böylece Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, 30 Temmuz 1992'de "Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması"nın imzalandığı hatırlatıldı.

Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin ardından 1994'te Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği, aynı yıl Trabzon'da ve 1988'de İstanbul'da Başkonsolosluklarının açıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Gürcistan ile Türkiye arasındaki iş birliği stratejiktir ve siyasi, ticari-ekonomik, sağlık, altyapı ve kültürel-insani alanlarda başarıyla gelişmektedir."

İki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) 2016'da kurulduğu, Türkiye ile Gürcistan'da karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretler ile ikili ilişkilerin de gittikçe güçlendiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin stratejik ortağı olan Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin güçlü bir destekçisidir. Aynı zamanda Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik hedeflerini de desteklemektedir." denildi.

Türkiye'nin, Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı konumunda olduğu ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu hatırlatılan açıklamada, 2021'deki dış ticaret hacminin 2 milyar 145 milyon 884 bin 100 dolara ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, 2021'den bu yana Türk menşeli ham madde ile Gürcistan'da üretilen ürünlerin AB pazarlarına satılmaya başlandığı ve vatandaşların her iki ülkede sadece kimlikle giriş-çıkış yapmasının mümkün olduğu aktarıldı.

Türkiye ile Gürcistan'ın, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK), Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı (PTC), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi bölgesel ve küresel projelerde etkili iş birliği yaptığı ifade dilen açıklamada, Azerbaycan'la beraber güçlü iş birliği platformu oluşturdukları vurgulandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda Türkiye ile Gürcistan'ın oldukça kapsamlı iş birliği yaptığı kaydedilen açıklamada, 2022'de Gürcistan pazarının Türkiye'de üretilen ilaçlara açıldığı da hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca, Türkiye-Gürcistan ilişkilerinin 100. yılının da 2021'de kutlandığı kaydedildi.