Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika
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Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi

28.02.2022 00:57

Gürcistan hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesinin gönderildiği bildirildi.

Gürcistan hükümetinin kararıyla Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesinin gönderildiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararı doğrultusunda uçakla gönderilen 100 tonluk insani yardımın Ukrayna'ya Polonya üzerinden ulaşacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnsani yardım yükü; ilk yardım malzemeleri, 30'dan fazla çeşit ilaç, oksijen yoğunlaştırıcıları ve diğer yardım malzemelerini içeriyor. Ayrıca, Gürcistan, Ukrayna'ya belirli miktarda kan, kan bileşenleri, kan transfüzyonu ürünleri ve testler gönderdi."

Açıklamada, Gürcistan vatandaşlarının da yarından itibaren kendi imkanlarıyla yardım toplayarak ilerleyen günlerde Ukrayna'ya göndereceği bildirildi.

Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi
Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi
Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi

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Gürcistan, Başbakan, Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gürcistan Ukrayna'ya 100 ton insani yardım malzemesi gönderdi - Son Dakika


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