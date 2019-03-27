Son Dakika Haberleri: Gürcistan Ülkedeki NATO Varlığının Güçlendirilmesini İstiyor

Gürcistan Ülkedeki NATO Varlığının Güçlendirilmesini İstiyor

1 saat önce

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "NATO'nun Gürcistan'daki varlığını güçlendirmesi için iş birliğimizi sürdürüyoruz.

Gürcistan Ülkedeki NATO Varlığının Güçlendirilmesini İstiyor, System.String[]
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "NATO'nun Gürcistan'daki varlığını güçlendirmesi için iş birliğimizi sürdürüyoruz. Size (NATO yönetimine) aramızdaki iş birliği ve ortaklığımızı güçlendirmeyi teklif ediyorum." dedi.

NATO Askeri Komitesi, Tiflis'te, İzoria ve NATO Askeri Komitesi Başkanı Orgeneral Stuart Peach'in katılımıyla toplandı.

İzoria, Brüksel'deki NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Korgeneral Nihat Kökmen'in de yer aldığı toplantı öncesinde yaptığı konuşmada, üye olmak için NATO ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

NATO'nun, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiğini dile getiren İzoria, "Gürcistan'ın mutlaka NATO üyesi olma arzusu, yeni anayasamıza da eklendi." diye konuştu.

Savunma imkanlarını güçlendirmeye yönelik Gürcistan bütçesinden yeni silah alınması için önemli finans kaynaklarının ayrıldığını belirten İzoria, amaçlarının Gürcistan Silahlı Kuvvetlerinin NATO'yla uyumluluğunun artırılması ve ülkesinin dış tehlikelerden korunması olduğunun altını çizdi.

İzoria, "NATO'nun Gürcistan'daki varlığını güçlendirmesi için iş birliğimizi sürdürüyoruz. Size (NATO yönetimine) aramızdaki iş birliği ve ortaklığımızı güçlendirmeyi teklif ediyorum." dedi.

Peach ise NATO'nun Gürcistan'a büyük önem verdiğini vurguladı.

Komitenin Tiflis'te üçüncü kez toplandığını hatırlatan Peach, "NATO Gürcistan'la olan iş birliğini güçlendirmek istiyor ve ziyaretimiz bunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın NATO üyesi olmayan ama NATO'nun uluslararası operasyonlarına en geniş katılım sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Peach, "Bu iş birliği sayesinde daha güçlü olduk." diye konuştu.

NATO'nun Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini ifade eden Peach, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'dan Rus askerlerin geri çekilmesi gerektiğini kaydetti. Peach, "NATO olarak, Rusya'yı, bağımsızlığını tanıdığı bu bölgelerden askerlerini geri çekmeye çağırıyoruz." dedi.

Peach, toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesi yolunda Gürcistan'ın barış politikası izlediğini ve NATO'nun buna değer verdiğini vurguladı.

Rusya Karadeniz'deki askeri faaliyetlerini artırırken, NATO'nun da buradaki konumunu güçlendirmek için gereken adımları atmaya devam ettiğini anlatan Peach, Gürcistan'la da iş birliğini güçlendirdiklerini bildirdi.

Toplantı, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.

NATO Askeri Komitesi, yarın NATO - Gürcistan ortak askeri eğitim programını ziyaret edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:14 Kaynak: AA

Gürcistan, Güncel
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