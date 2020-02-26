Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda konser programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda konser programı - Son Dakika

Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda konser programı

6 saat önce

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, geçen yıl kardeş okul olan Gürcistan'daki Millennium Okulu ile Türkiye'deki Aydın Değişim Kolejinin ortak düzenlediği konsere ev sahipliği yaptı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları, geçen yıl kardeş okul olan Gürcistan'daki Millennium Okulu ile Türkiye'deki Aydın Değişim Kolejinin ortak düzenlediği konsere ev sahipliği yaptı.

Başkent Tiflis'teki konsere, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Büyükelçilik çalışanları, TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş, TMV Gürcistan yetkilileri ve diğer davetliler katıldı.

Burada konuşan Yazgan, Millennium Okulu ile Aydın Değişim Koleji'nin kardeş okul olmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TMV Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının Türkiye ile Gürcistan arasında kardeşlik bağlarını güçlendirmesine hizmet ettiğini vurgulayan Yazgan, "Ne siyasi ne de ekonomik ilişkiler gençlerin, çocukların, öğretmenlerin, velilerin dostluğu kadar kalıcı." dedi.

Yaklaşık iki saat süren konserde üç okuldan öğrenciler Türkçe ve Gürcüce şarkılar söyleyip şiirler okudu.

Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları'nda konser programı

Gürcistan, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:45 Kaynak: AA
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