Son Dakika Haberleri: Gürcistan uyruklu kadın boğularak öldürüldü
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Gürcistan uyruklu kadın boğularak öldürüldü

37 dakika önce

Antalya'da Gürcistan uyruklu kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Gürcistan uyruklu kadın boğularak öldürüldü, System.String[]
Antalya'da Gürcistan uyruklu kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.
Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'ndeki 5 katlı evin birinci katından kötü kokular geldiğini fark eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi.
Merdiven yardımıyla pencereden içeriye giren itfaiye ve polis ekipleri, hareketsiz halde bulunan Gürcistan uyruklu 61 yaşındaki Ketevan Katamadze'nin öldüğünü belirledi.
Boğularak hayatını kaybettiği öğrenilen Katamadze'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:54 Kaynak: AA
Antalya, Gürcistan, Güncel
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