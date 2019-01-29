Son Dakika Haberleri: Gürcistan Uyruklu Şahıs Arazide Ölü Bulundu

Gürcistan Uyruklu Şahıs Arazide Ölü Bulundu

42 dakika önce

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir arazide Gürcistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Gürcistan Uyruklu Şahıs Arazide Ölü Bulundu, System.String[]
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir arazide Gürcistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Turna Bağları mevkisindeki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın Gürcistan uyruklu Tariel Kamadedze (58) olduğu saptandı.

Kamadedze'nin cesedi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Gümüşhacıköy, Amasya, Gürcistan, 3. Sayfa
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