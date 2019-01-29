Gürcistan Uyruklu Şahıs Arazide Ölü Bulundu
42 dakika önce
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir arazide Gürcistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde bir arazide Gürcistan
uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Turna Bağları mevkisindeki tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede şahsın Gürcistan uyruklu Tariel Kamadedze (58) olduğu saptandı.
Kamadedze'nin cesedi Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:48 Kaynak: İHA
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