Gürcistan uyruklu uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

BOLU'da, uyuşturucu madde ve silah ile yakalanan Gürcistan uyruklu Anzori Devadze (52), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürcistan uyruklu Anzori Devadze'nin evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaşarak operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 12 kilo esrar, 782 gram likit esrar, 3 kök kenevir bitkisi ile 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Anzori Devadze, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.