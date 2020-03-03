Gürcistan üzerinden yurda dönen tırlardan transit geçiş belgesi istenmeyecek

Orta Asya ülkelerine giden taşıtların Türkiye'ye, Gürcistan üzerinden dönüşlerinde transit geçiş belgesi aranmayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gürcistan makamları nezdinde yapılan girişimler neticesinde, İran üzerinden transit taşıma yapıldığı belirtilerek, "Orta Asya ülkelerine giden taşıtlarımızın, Gürcistan üzerinden ülkemize dönüşlerinde Gürcistan transit geçiş belgesi aranmayacak. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.