Gürcistan üzerinden yurda dönen tırlardan transit geçiş belgesi istenmeyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Gürcistan üzerinden yurda dönen tırlardan transit geçiş belgesi istenmeyecek - Son Dakika Ekonomi

Gürcistan üzerinden yurda dönen tırlardan transit geçiş belgesi istenmeyecek

6 saat önce

Orta Asya ülkelerine giden taşıtların Türkiye'ye, Gürcistan üzerinden dönüşlerinde transit geçiş belgesi aranmayacağı duyuruldu.

Gürcistan üzerinden yurda dönen tırlardan transit geçiş belgesi istenmeyecek, System.String[]

Orta Asya ülkelerine giden taşıtların Türkiye'ye, Gürcistan üzerinden dönüşlerinde transit geçiş belgesi aranmayacağı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gürcistan makamları nezdinde yapılan girişimler neticesinde, İran üzerinden transit taşıma yapıldığı belirtilerek, "Orta Asya ülkelerine giden taşıtlarımızın, Gürcistan üzerinden ülkemize dönüşlerinde Gürcistan transit geçiş belgesi aranmayacak. Taşımacılarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Gürcistan, Türkiye, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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