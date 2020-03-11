Gürcistan vatandaşları İtalya'dan tahliye edildi - Son Dakika
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Gürcistan vatandaşları İtalya'dan tahliye edildi

6 saat önce

Çin'in ardından korona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da bulunan 156 Gürcistan vatandaşı özel uçaklarla tahliye edildi.

Gürcistan vatandaşları İtalya'dan tahliye edildi, System.String[]

Çin'in ardından korona virüsü nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da bulunan 156 Gürcistan vatandaşı özel uçaklarla tahliye edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle çeşitli ülkeler önleyici tedbirler alınmaya devam ediyor.


Gürcistan'da ilk önce Çin'le ardından da İran'la ve 6 Mart tarihinde ise İtalya'yla uçuşlarını askıya almıştı. Gürcistan-İtalya arasındaki uçak seferlerin iptal edilmesi nedeniyle Gürcistan, İtalya'da bulunan vatandaşlarını tahliye etti. Gece saatlerinde özel uçakla başkent Tiflis'e getirilen 156 Gürcistan vatandaşı, sağlık kontrolünden geçirilerek 14 günlük karantinaya alındı.


Polis Sınır Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı Guram Davitaşvili, İtalya'dan Gürcistan'a 2 charter uçuşu gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Tiflis Uluslararası Havalimanı'na 2 uçak indi. Korona virüsü tehlikesi nedeniyle kurumlar ve polis gereken tüm tedbirleri aldı" dedi.


Nevruz Bayramı kutlamaları iptal edildi


Gürcistan'ın güneydoğusundaki Kvemo Kartli bölgesinde bulunan ve Borçalı Türklerinin çoğunlukla yaşadığı Marneuli ve Gardabani kentlerinde her yıl coşkuyla kutlanan Nevruz bayramı bu yıl korona virüs endişesi nedeniyle iptal edildi. Marneuli Belediye Başkanı Zaur Darğallı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Her yıl kutlanan geleneksel Nevruz Bayramı bu yıl iptal edildi. Bununla birlikte, nüfusun güvenliği ve sağlığı göz önünde bulundurularak ülke genelindeki tüm büyük etkinlikler de iptal edildi" dedi.


Kvemo Kartli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hükumetlerarası Koordinasyon Konseyi'nin Kvemo-Kartli üzere tavsiyelerine göre, bölge belediyelerinde korona virüsü tehlikesi nedeniyle vatandaşların kabulü geçici olarak askıya alındı ve Nevruz Bayramı etkinliği de dahil olmak üzere tüm halka açık etkinlikler kaldırılsın" denildi.


Gürcistan'da bugüne kadar tespit edilen korona virüsü vak'a sayısı 23 olarak açıklandı. - TİFLİS

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:52 Kaynak: İHA
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