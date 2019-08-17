Son Dakika Haberleri: Gürcistan ve ABD üç yıllık askeri işbirliği imzalayacak
Son Dakika Politika Haber

Gürcistan ve ABD üç yıllık askeri işbirliği imzalayacak

39 dakika önce

Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Gürcistan ve ABD'nin yakın zamanda askeri alanda bir işbirliğine imza atacaklarını duyurdu.

Gürcistan ve ABD üç yıllık askeri işbirliği imzalayacak, System.String[]
Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria Gürcistan ve ABD'nin yakın zamanda askeri alanda bir işbirliğine imza atacaklarını duyurdu.

ABD'nin askeri ataşesi Stepani Begli ile bakanlıkta görüştükten sonra basına açıklamada bulunan Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoria, "Gürcistan ve ABD yakın gelecekte üç yıllık askeri işbirliği anlaşması imzalayacaktır. ABD'nin bakanlığımızla birlikte gerçekleştirdiği başarılı politikasını gelecek yıllarda Albay Stefani Begli ve ekibi ile esaslı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu, her şeyden önce bizim savunma yeteneklerimizi artırıyor" dedi. - TİFLİS
Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müşterek Harekat Merkezi önümüzdeki hafta tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak
- Maduro, Trump'ı Hitler'e benzetti 3 kişinin öldüğü olaydan, ölü taklidi yaparak kurtuldu Volkan Demirel için karar verildi! Oyuncuya bildirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:31:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gürcistan ve ABD üç yıllık askeri işbirliği imzalayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]