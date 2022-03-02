Gürcistan ve Karadağ, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Gürcistan ve Karadağ, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı

02.03.2022 16:16
Gürcistan ve Karadağ, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını kınadı

Gürcistan ve Karadağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin kınama açıklaması yaptı.

Gürcistan ve Karadağ, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin kınama açıklaması yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 49. oturumunda konuşan Gürcistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Lasha Darsalia, Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu.

Darsalia, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını kınayarak, "Hepimizin desteklediği uluslararası normların, barış ve güvenliği temin etmesi gereken BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden biri tarafından ihlal edilmesi endişe vericidir." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın, ulusal güvenliğine dair tercihte bulunduğu için cezalandırılamayacağını vurgulayan Darsalia, "Rusya'nın yoğun sivil kayıplar ve zorunlu göçlere sebep olan askeri saldırısı devam etmektedir. Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içindeyiz. Uluslararası alanda tanınmış Kırım ve Donbas sınırları dahil olmak üzere Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteğimizi yineliyoruz." dedi.

Lasha Darsalia, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesinin gelecek nesiller için örnek teşkil edeceğinin altını çizdi.

Karadağ'dan Rusya'ya kınama

Oturumda konuşan Karadağ Dışişleri Bakanı Dorde Radulovic de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Radulovic, Ukrayna'daki çatışmalar ve yol açtığı sivil kayıplarından endişe duyduklarını belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'da BM prensiplerini ihlal eden saldırılarını kınıyor ve acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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Gürcistan, Karadağ, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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