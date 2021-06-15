Gürcistan yönetimi, Abhazya ve Güney Osetya sorunlarının barışçıl yöntemlerle çözülmesini istiyor - Son Dakika

Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani, ülkesinin Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde yaşadığı çatışmaların barış yollarıyla çözülmesi için çaba sarf etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Zalkaliani, Gürcistan'da resmi temaslarda bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.

İkili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zalkaliani, AGİT yönetimine ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Schmid ile Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'da Rusya'nın yasa dışı faaliyetleri hakkında görüştüklerini kaydeden Zalkaliani, "Gürcistan hükümeti olarak işgal altındaki topraklarda devam eden (Abhazya ve Güney Osetya) Rusya'nın kışkırtıcı eylemlerinden dolayı endişe duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz." dedi.

Söz konusu bölgelerde insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği bilgisini paylaşan Zalkaliani, bu topraklarda Rusya'nın desteğiyle yasa dışı olarak sözde sınır hatlarının çekilmesi sürecinin devam ettiğini söyledi.

AGİT'in Gürcistan ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin barış yollarıyla çözülmesine de önemli katkı sağladığını belirten Zalkaliani, "Biz AGİT Genel Sekreteri'ne Gürcistan olarak çatışmaların barışçıl yöntemlerle çözülmesi politikasına somut bir şekilde sadık kaldığımızı ilettik. "dedi.

Schmid ise ilk kez Gürcistan'a resmi ziyarette bulunduğunu, AGİT olarak Gürcistan ile birçok alanda yakın iş birliği içinde olduklarını anlattı.

Gürcistan'da çeşitli alanlarda yürütülen reformları desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Schmid, Abhazya ile Güney Osetya'dan sürgün edilmiş ailelerin yaşam şartlarını iyileştirilmesi için Tiflis yönetimine yardım etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Gürcistan ziyareti çerçevesinde Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Gürcü tarafın kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulunduğunu dile getiren Schmid, gelişmelerle ilgili bölge halkından bilgi aldığını söyledi.

Gürcistan'ın, geçen hafta Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine bir ara bulucu olarak önemli katkı sağladığını ifade eden Schmid, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaptığı ara buluculuk için Gürcistan hükümetine çok teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Schmid, Kafkasya'da AGİT olarak aktif şekilde faaliyetleri sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AGİT Genel Sekreteri Schmid, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı'yla ayrı ayrı bir araya geldi.