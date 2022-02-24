GÜRCİSTANLI GAZETECİLER İSTANBUL'U GEZDİ - Son Dakika

GÜRCİSTAN medyasında çalışan basın mensupları, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin daveti ile Türkiye'ye geldi. İstanbul ve Ankara'yı gezen gazetecilere Türk meslektaşları eşlik etti.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteği ile Gürcistanlı gazetecileri ağırladı. Gürcü basın mensupları İstanbul'da Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Basın Müzesi, Türk Devletleri Teşkilatı, Kapalı Çarşı, Galata Kulesi, Mısır Çarşısı, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Galataport ve Dolmabahçe Sarayı'nı gezdi. Gürcü basın mensuplarına Türk meslektaşları da eşlik etti. Heyet, İstanbul'daki gezinin ardından Ankara'ya geçti. Geziyle ilgili açıklama yapan KGK Başkanı Mehmet Ali Dim, "Küresel Gazeteciler Konseyi olarak misyonumuza uygun bir faaliyet içerisindeyiz. Kamu diplomasisine destek olarak komşumuz Gürcistan'ın gazetecilerini İstanbul ve Ankara'da ağırlayacağız. Bu organizasyonda bize Tiflis Büyük Elçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü de katkıda bulundu. Amacımız iki dost kardeş ülkenin medya anlamında da iş birliği, dayanışma ve kaynaşmasını sağlamak" dedi.